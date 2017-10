Prefeitura do Bujari convoca aprovados em processo seletivo simplificado

Professores e assistentes educacionais convocados deverão comparecer na Secretaria de Educação, até o dia 10 desse mês das 07h30 às 12h. Lista de aprovados foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (3).

A Prefeitura do Bujari, no interior do Acre, divulgou nesta terça-feira (3) a lista de convocação de seis professores e um assistente educacional aprovados em processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação da cidade. Os docentes vão atuar no 1º a 5º ano nas zonas urbana e rural, ensino infantil na zona urbana e o assitente educacional na zona urbana.

A relação com os nomes dos profissionais convocados pode ser acessada na edição desta terça do Diário Oficial do Estado, na página 102. Os convocados, de acordo com a publicação, devem comparecer até o dia 10 deste mês das 07h30 às 12h na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Escola Municipal Edmundo Pinto.

É preciso que os convocados levem a carteira de identidade, CPF, PIS/Pasep, carteira de trabalho, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência e carteira de reservista – no caso de professores homens.

Além disso, é necessário levar foto 3×4 recente, comprovante da situação cadastral do CPF, diploma ou certificado de conclusão do curso acompanhado do histórico escolar, declaração de acúmulo de cargo e comprovante de conta corrente.