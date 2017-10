Polícia prende dupla armada que efetuou assalto no Rosa Linda e apreende dinheiro

Suspeito tentou enganar a polícia passando um nome falso, mas foi desmentido pela esposa do comparsa

Na madrugada desta terça-feira (3) policiais realizaram um bloqueio nas proximidades do bairro São Francisco e, ao abordar uma dupla em uma motocicleta, perceberam um certo nervosismo dos suspeitos, que teriam tentado evitar a blitz.

Quando questionado sobre o seu nome, o condutor afirmou se chamar Saymon da Silva e por levar consigo uma grande quantidade de dinheiro em cédulas de R$ 2 e não saber informar a procedência do dinheiro, foi acompanhado pelos policiais até sua residência para os possíveis esclarecimentos.

Quando chegaram à casa do garupa Ronaldo Xavier de Queiroz, os militares foram recebidos por sua esposa, que afirmou não reconhecer o condutor como Saymon, mas sim como Taylam da Silva Flor. Após a mentira descoberta, os suspeitos confessaram que teriam feito um assalto no bairro Rosa Linda em Rio Branco e o dinheiro que carregavam era fruto do roubo.

Uma pistola que estava guardada no guarda-roupa dos donos da residência foi entregue à polícia pela esposa de um dos acusados.