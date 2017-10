Polícia Militar recupera duas motocicletas no Segundo Distrito

Por volta das 20h20min desta segunda-feira (2), durante patrulhamento no Bairro Recanto dos Buritis, policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) visualizaram um sujeito em atitude suspeita, transitando em uma motocicleta. Ao notar a presença da viatura, realizou uma manobra brusca e acelerou na tentativa de afastar-se do policiamento, vindo a perder o controle da moto durante a evasão.

Após a queda, o condutor abandonou o veículo e continuou a fuga, pulando cercas, não sendo possível encontrá-lo. Mediante consulta veicular via Centro de Operações em Segurança Pública (CIOSP), foi possível constatar que a motocicleta Honda/Biz de placa OXP 9581 era produto de furto. Esta foi a segunda motocicleta recuperada pelos militares do 2º BPM no mesmo dia. Aproximadamente às 19h15min, através de denúncia, já haviam localizado uma Yamaha/Factor YBR 125 E, de placa NXS 8452, no Bairro Rosalinda, com restrição de roubo. Ambos os veículos foram apresentados na delegacia de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.