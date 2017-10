Polícia Militar prende indivíduo por furto qualificado e tráfico de drogas após denúncias

Uma denúncia anônima mobilizou os militares do 5° Batalhão a prenderem nessa terça-feira, 03, um agente que havia furtado uma Espingarda de uma residência na Vila Caquetá, município de Porto Acre. A ação policial culminou, ainda, na prisão de mais um envolvido e na apreensão de mais uma arma de fogo e uma certa quantidade de drogas que estavam sob posse do autor em sua residência.

De acordo com a guarnição, após o recebimento da denúncia, deslocaram-se até ao local aonde supostamente estaria o suspeito. Chegando lá, o agente tentou se evadir depois de visualizar os militares no entorno de sua residência.

A tentativa de fuga foi frustada pela guarnição que, após a realização de buscas na residência, ainda encontrou as armas de fogo (delatadas, segundo denúncias) sob posse ilegal do autor, além de drogas e outros objetos oriundos de crimes.

O agente, que ainda estava evadido do sistema prisional, foi encaminhado, juntamente com o envolvido que estava dentro da residência com as armas de fogo e os entorpecentes, para a delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.