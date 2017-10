Maternidade em Cruzeiro do Sul quer fazer 400 exames durante Outubro Rosa

Se a demanda for maior, unidade pode ampliar a meta. Todos os postos de saúde da zona urbana estão envolvidos na campanha.

A Campanha Outubro Rosa é nacional e visa alertar e esclarecer quanto a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para reforçar essa campanha, a maternidade quer disponibilizar 400 mamografias para as mulheres.

Rosa Maria, diretora da maternidade disse que os exames e os laudos serão entregues dentro do mês de outubro.

“A mamografia terá demanda livre neste mês de outubro. Todas as mulheres que têm o pedido do médico podem procurar a maternidade. Estimamos fazer ao menos 400 exames, mas, se a demanda for maior, temos condições de ampliar esta meta”, diz.

Rosa convida as mulheres a quebrarem as barreiras e buscarem as unidades de saúde. Ela enfatiza ainda a importância do autoexame, que é o primeiro passo para detectar algo diferente na mama.

“Oriento a procurarem os postos de saúde onde existem enfermeiros que estão capacitados a fazerem o toque. Durante todo o mês, faremos palestras informativas com médicos genecologistas para chamar a atenção e esclarecer a comunidade e teremos alguns momentos de beleza para as mulheres, onde salões de beleza e lojas de cosméticos vão ofertar serviços”, explica.

A campanha Outubro Rosa ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e vai envolver todos os postos da zona urbana. “Estamos fechando uma programação que será desenvolvida durante todo o mês nas unidades de saúde. Teremos atividades diárias nas unidades”, garante.