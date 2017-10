Mala com 20 kg de maconha que tinha o Acre como destino é apreendida no Mato Grosso

Adolescente de 17 anos transportaria a droga ainda essa semana; mala foi encontrada por policiais da Denar e Garras

Em Campo Grande (MS), a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) conseguiu, por denúncias anônimas, prender uma mala com vinte quilos de maconha que seria transportada para Rio Branco, Capital do Acre.

De acordo com informações do noticiário local MS Record, na segunda-feira (2), durante a apresentação da traficante, o delegado Cleverson Alves dos Santos contou à imprensa que Bruno Linhares Maciel da Silva, de 24 anos, que está preso, contratou um adolescente de 17 anos para levar a mala até o Acre.

“Por meio das denúncias anônimas, a polícia chegou até a casa do menor e encontrou um quilo e meio de maconha, munições, e o cano de uma arma que teria sido usada em um homicídio”, informa um trecho da publicação do site Diário Digital, do mesmo grupo de comunicação.

Além da mala, policiais encontraram também as passagens de ônibus para o destino final do menor, que foi liberado. Sua irmã, Ester Milena Jesus Prado, de 21 anos, deve responder por tráfico de drogas e Bruno, que continua preso, deve responder ainda pelo aliciamento do menor.