Internauta denuncia falta de remédio no Hospital do Câncer; Saúde fala que reposição já foi feita

Pelo aplicativo ‘Tô na Rede’, uma internauta denunciou a falta do medicamento paclitaxel, usado para quimioterapia, no Hospital do Câncer de Rio Branco. Sueli Braga pede a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) uma resposta sobre o fim do remédio na rede pública.