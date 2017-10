Incêndio destrói casa e todos os móveis no bairro da Paz em Rio Branco

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, a casa era alugada e tudo que havia dentro se queimou

A casa em madeira localizada na Rua Botafogo, bairro da Paz, média aproximadamente 60 metros quadrados e foi totalmente consumida pelas chamas que começaram por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (02).

Foram deslocadas três equipes do Corpo de Bombeiros que demorou quase 1h para a contenção total das chamas. Como não havia ninguém no local e nem foram encontrados vestígios de incêndio criminoso, ainda não se sabe a causa do incêndio e o fato deverá ser investigado pela perícia.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, a casa era alugada e tudo que havia dentro se queimou.