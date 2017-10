Homem morre ao ser atingido por cerca de 10 tiros no Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco

A esposa foi atingida com três tiros mas não corre risco de morte.

Um homem foi executado com pelo menos 10 disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (3), na Travessa Zé Soares, localizada no final do Conjunto Manoel Julião.

Segundo testemunhas, a vítima identificada apenas como Jhonata, estava junto com esposa saindo de casa em seu veículo quando foi abordado pelo executor.

A vítima morreu no local. Segundo os paramédicos do Serviço de Urgência e Emergência a esposa foi atingida com três tiros mas não corre risco de morte