Festa no Seringal do Sesc é sucesso em Brasileia

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) realizou, na última sexta-feira, 29, na unidade de Brasileia, o projeto “Festa no Seringal”. Na ocasião, a população do município – localizado a 234 quilômetros da capital acreana – foi convidada a vivenciar as belezas e culturas dos antigos seringais com o “Seringal do Sesc”. O evento iniciou às 19 horas e contou com a presença de mais de 700 pessoas, vindas de regiões vizinhas.

Ao longo do evento, houve apresentações de danças típicas dos seringais, encenação do espetáculo teatral “Vida do Seringueiro”, som ao vivo com o músico Arthur dos Teclados e vendas de comidas típicas.

Para a gerente da unidade do Sesc em Brasileia, Angla Cavalcante, eventos como este trazem à população as lembranças de suas origens “ Esse projeto, idealizado pelo Sesc, só nos trouxe alegrias, pois podemos ver nos olhos das pessoas, principalmente as mais antigas a lembrança de um passado bem próximo”, disse a gerente.

O sucesso do evento foi tão grande que a coordenação já planeja a segunda edição para próximo ano.