Escola que pegou fogo retoma atividades nesta quarta-feira (4) em Rio Branco

A escola municipal Maria Olívia Sá de Mesquita, no conjunto Tucumã em Rio Branco, deve retomar as aulas nesta quarta-feira (4), segundo informou a direção. A escola pegou fogo na tarde desta segunda-feira (2), quando mais de 100 crianças precisaram ser retiradas da escola.

O fogo iniciou no depósito de materiais didático após um curto-circuito em um ventilador. Os funcionários se empenharam para a limpeza da escola nesta terça para que as crianças possam retornas às suas atividades. A faixa etária atendida pela instituição é de 3 a 7 anos.

A coordenadora administrativa Maria José Silva informou, durante o Jornal do Acre 1ª edição, que os prejuízos foram irrelevantes, já que o depósito estava com materiais recicláveis.

“É uma situação muito difícil, ainda mais com muitas crianças juntas, quando não são nossos filhos a responsabilidade é maior. Levamos as crianças para uma casa em frente a escola, onde a vizinha abriu as portas e deixamos as crianças fora de perigo”, relembra.