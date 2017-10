Em três dias, Cruzeiro do Sul tem o segundo motel é assaltado

Em um intervalo de três dias em Cruzeiro do Sul, dois motéis foram assaltados. Um homem encapuzado e armado entrou em um estabelecimento, localizado na rodovia AC-405, e rendeu os funcionários. O acusado levou dinheiro, celulares e uma motocicleta.

O delegado Lindomar Ventura disse que as vítimas não conseguiram identificar o suspeito que invadiu uma das salas e deixou os funcionários aterrorizados. “A gente observa que se tornou mais uma modalidade de roubo, já são dois em pouco tempo. Não sabemos se pela facilidade ou o que é mas, o fato é que está acontecendo”.

O delegado falou ainda da semelhança entre os casos, onde o suspeito invade encapuzado, armado e rende os funcionários levando todo o dinheiro do caixa. Na ação desta terça, cerca de R$ 800 foram levados, além dos outros pertences dos funcionários. “De acordo com as informações, ele [assaltante] estava bastante agressivo e nervoso e chegou a agredir os funcionários, queria dinheiro e depois foi embora”, finaliza.

Segundo caso em três dias