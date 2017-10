Em Tarauacá, MP recomenda que prefeitura instale centro para pessoas com transtornos mentais

MP-AC determinou que Caps seja instalado em até 90 dias. Prefeitura alega que município não tem médico disponível.

A prefeitura da cidade de Tarauacá, interior do Acre, tem 90 dias para inaugurar o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e oferecer tratamento aos moradores com algum tipo de transtorno mental. O prazo foi determinado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) em uma recomendação ao município.

Ao G1, a prefeita do município, Marilete Vitorino, informou que o Caps ainda não foi instalado devido à falta de médicos para trabalhar na unidade. A gestora diz que está de viagem marcada, mas que na volta deve sentar com os promotores do MP-AC e relatar as dificuldades enfrentadas para inaugurar o centro.

“Estamos analisando isso. Desde o início do ano estamos em contato com o Ministério Público quanto com o juiz da comarca a respeito do caso porque estamos tendo um grande problema com os médicos. Se a gente tirar um médico de uma unidade de saúde agora, lá vai ficar desassistido. Estou indo a Brasília e na próxima semana vou sentar com o MP para a gente como podemos trabalhar para atender as pessoas que precisam desse atendimento”, explicou.

A prefeita ressaltou que o município tem oferecido atendimento às pessoas que precisam de ajuda. Segundo Marilete, os pacientes são encaminhados para Rio Branco. “Não estamos deixando de atender. Quem precisa, estamos mandando para Rio Branco e o município tem assumido toda essa responsabilidade. Se a pessoa precisa de atendimento, encaminhamos e estamos esperando para ver se aparece médico”, detalhou.

Na recomendação, o MP-AC destaca que o Caps deve oferecer tratamento para as pessoas com transtornos mentais, inclusive, aqueles que resultam do uso álcool e drogas. O centro deve contar com uma equipe de médicos, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, entre outros. O órgão relata ainda que há uma quantidade significativa de moradores que necessitam desse tipo de ajuda.