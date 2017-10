Detran/AC publicou nesta terça-feira (3), edital de leilão público com mais de 700 veículos na capital acreana; confira

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre – DETRAN/AC publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 3 de outubro, mais um Edital de Leilão público de veículos apreendidos na capital acreana.

No total são 717 veículos entre motocicleta e carros. O Leilão será realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 2017, das 09h às 12h e das 13h às 16h, no Teatro Plácido de Castro, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2703, Bosque.

Consta no edital que os veículos arrematados podem ser retirados no prazo de 19 de outubro a 02 de novembro. A maioria dos veículos a serem leiloados são motocicletas.