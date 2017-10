Detran-AC notifica mais de 1,7 mil condutores por infração no trânsito

Motoristas têm 15 dias para apresentar defesa. Lista com placa dos veículos e código da infração foi publicada no DOE nesta terça (3).

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) notificou 1.710 condutores e proprietários de veículos por cometerem infrações no trânsito. A lista com a placa, data e código da infração cometida pelos motoristas foi publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento pode ser acessada a partir da página 29.

As notificações foram necessária, de acordo com o Detran, “após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes”.

Os proprietários têm o prazo de até 15 dias, contados da data de publicação da lista, para apresentar defesa. O formulário deve ser preenchido de forma legível, assinado e entregue acompanhado da cópia do auto de infração, ou da notificação com cópia da página que conste a placa do veículo. O condutor também deve apresentar cópia da CNH e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).