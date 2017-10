Contratações de trabalhadores temporários devem aumentar no fim do ano, diz Acisa

A temporada de ofertas de vagas nos setores deve ocorrer entre os meses de outubro e novembro

Com a aproximação do fim do ano e o aumento gradativo do movimento de pessoas nas ruas da capital, timidamente, começam a surgir as vagas para contratações temporárias. Um levantamento realizado pela Acisa – Associação Comercial do Acre, em setembro, junto a um grupo de empresários, aponta possível crescimento no número de vagas temporárias este ano.

De acordo com o superintendente da entidade, Pedro Silva, a previsão para o fim do ano é otimista, pois outras datas comemorativas deste ano já apresentaram crescimento no volume de vendas comparado ao ano passado. “A previsão para este ano é que aumente o número de vagas temporárias ofertadas pelo comércio. Estamos otimistas, pois outras datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos pais tiveram um aumento significativo no volume de vendas comparado a 2016, isso leva a necessidade de reforçar o atendimento no comércio”, disse.

A temporada de ofertas de vagas nos setores deve ocorrer entre os meses de outubro e novembro, período em que as empresas fazem um planejamento de trabalho, recrutando os temporários para que passem por treinamentos e assim apresentem bom desempenho no atendimento aos clientes. Portanto, quem está fora do mercado de trabalho deve ficar atento, pois esta pode ser uma porta de entrada para possível contratação efetiva.

O superintendente reforça que o Natal é a data comemorativa que mais movimenta o comércio e que vários setores devem contratar neste período. “O maior volume de contratações deve se concentrar nos segmentos de vestuário, calçados, acessórios e perfumaria, que costumam responder em média por 60% das vendas de final de ano, tudo isso, levando em consideração que o Natal é a principal data para o comércio brasileiro”, finalizou.