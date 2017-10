Colono agredido com socos e chutes vai parar no PS do hospital de Sena

A Polícia de Sena Madureira já tomou conhecimento do caso e tenta localizar o autor da agressão.

Um homem de 65 anos de idade identificado como Osvaldo da Comunhão de Lima, residente no ramal do 25, no Cassirian, foi parar no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo informações, ele foi agredido com vários murros e chutes por um morador do próprio ramal.

Osvaldo da Comunhão foi socorrido por terceiros. Porém, ninguém soube informar qual teria sido a motivação do crime. Internado em uma das enfermarias do hospital local, o idoso recebe os cuidados devidos por parte da equipe médica plantonista.

A Polícia de Sena Madureira já tomou conhecimento do caso e tenta localizar o autor da agressão.