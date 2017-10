Centro para menores em Brasiléia tem sua primeira fuga a menos dois meses após inauguração

No dia 12 de agosto passado, o governo do Acre, através do Instituto Sócio Educativo do Acre (ISE/AC), inaugurou o centro para menores infratores na cidade de Brasiléia, com direito a presença do governador do Acre, Sebastião Viana, deputados, juristas e políticos.

A noticia da inauguração do centro na cidade, movimentou populares contrários pelo fato de não terem sido comunicado oficialmente a população, vereadores e construído numa área particular em tempo recorde.

Com a promessa de que seria um local seguro e que serviria para resocializar menores delinquentes que praticassem algum tipo de crime na fronteira, não durou mais que um mês e meio.

Na noite desta segunda-feira, dia 02, por volta das 20h30, três menores utilizaram de duas escadas para subir no muro, de um cobertor para cobrir o arame farpado e praticamente fugir pelo portão da frente.

Policiais militares foram acionados e não se sabe ainda, como conseguiram fugir de dentro das celas. A Secretaria responsável pelo ‘presídio para menores’ como é chamado na fronteira, ainda está tomando ciência dos fatos.

O número de menores ‘internados’ oficialmente não foi divulgado. O mesmo foi construído para que os familiares do Alto Acre possam ficar mais próximos dos entes que estão sob a custódia do Estado.

Mais informações a qualquer momento.