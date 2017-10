Câmara de Acrelândia cria Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

A Câmara de Vereadores de Acrelândia criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto foi aprovado pela prefeitura da cidade e foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) nesta terça-feira (3). Segundo o autor do projeto e presidente da Câmara, vereador Marciano Bezerra, a medida visa melhorar o atendimento dos deficientes na cidade.