Acre vai sediar fórum com governadores da Amazônia Legal para discutir segurança, controle de fronteiras e meio ambiente

Com a presença de governadores de nove estados, a 16ª edição do Fórum de Governadores da Amazônia Legal vai discutir segurança, controle de fronteiras e narcotráfico e meio ambiente. O evento está marcado para os dias 26 e 27 de outubro em Rio Branco, capital acreana. Os governadores do Peru, Bolívia e o ministro do Meio Ambiente da Colômbia também foram convidados.