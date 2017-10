Ação integrada entre PMAC e Polícia Boliviana resulta em recuperação de veículo

Os agentes brasileiros informaram aos policiais bolivianos, que conseguiram localizar o automóvel

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 10° Batalhão (10° BPM), responsável pelo policiamento na região fronteiriça do Alto Acre, tem realizado um trabalho integrado com a Polícia Boliviana no combate à criminalidade. Resultado deste trabalho, na manhã de segunda-feira (2) foi recuperado um veículo brasileiro, furtado em território boliviano.

As equipes do 10° BPM levantaram informações de que um automóvel brasileiro furtado, um Ford Ka de cor vermelha, estaria na cidade de Cobija, capital do departamento de Pando. Os agentes brasileiros informaram aos policiais bolivianos, que conseguiram localizar o automóvel.

O automóvel, de placa MZV 6566, pertencente a uma brasileira acadêmica do curso de Medicina, havia sido furtado há cerca de dois anos, em frente à universidade boliviana. O veículo foi encaminhado à unidade policial, onde, posteriormente, deverá ser restituído à proprietária.