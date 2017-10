Ufac realiza semana de Química, sobre preparo de alimentos

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou nesta segunda-feira, 2, a solenidade de abertura da 7ª Semana de Química, cujo tema é “Gourmetizando: Aplicações de Conceitos Químicos no Preparo dos Alimentos”. O evento conta com palestras e minicursos sobre culinária e indústria alimentícia regional.

O coordenador da semana, Delcio Dion Marques, ressaltou o trabalho e empenho das comissões organizadoras para que fosse possível a realização do evento. De acordo com o coordenador do curso de Química, Adriano Antônio Silva, o objetivo é integrar alunos e professores, abordando temáticas relacionadas ao ensino de Química. “As palestras e minicursos vão ser relevantes para o curso”, disse. “Vamos poder mostrar que dá para contextualizar o ensino da disciplina com nosso cotidiano.”

O reitor da Ufac, Minoru Kinpara, destacou o papel da universidade em fomentar eventos para trocar experiências com as comunidades acadêmica e externa. “Fico com meu coração cheio de alegria; sei que a educação salva vidas. Vocês orgulham muito a universidade.”

O evento ocorre até o dia 7, é aberto ao público, sobretudo aos alunos do curso de Química.