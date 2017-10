Semana começa com muito sol e calor em todas as regiões do Acre, prevê Sipam

A semana começa ensolarada em todo o Acre. Nesta segunda-feira (2), a previsão, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões acreanas, com muito sol e calor.

Entre a tarde e a noite há possibilidade de chuva passageira em todas as regiões do estado. Entre a noite desta segunda e a madrugada de terça (3) o tempo muda no Acre com a chegada de uma frente fria ao estado, que chegará provocando muita chuva e aumentará os riscos de temporais, mas somente na terça. Este evento traz também mais um evento de friagem ao Acre, que deixará o dia mais ameno também somente na terça-feira.