Primeiro dia de outubro é marcado com duas mortes e uma tentativa de homicídio, em Rio Branco

O mês de de outubro iniciou banhado a sangue, em Rio Branco. O primeiro crime se deu no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito. A vítima foi identificada como Gerson Magalhães e foi alvejado com dois tiros na região do tórax na noite deste domingo (01).

De acordo com testemunhas, Gerson estava em casa no Ramal do Canil quando homens chegaram em um veículo e invadiram a residência em posse de armas. Populares disseram terem ouvido pelo menos quatro disparos, mas só dois atingiram a vítima que morreu no local.

O outro crime aconteceu na região da Baixada da Sobral por volta das 21h, mais precisamente na Rua Havaí. Um casal caminhava pela rua quando foram abordados por homens em motocicleta armados que efetuaram vários disparos.

A mulher conseguiu ser socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, o homem identificado como Ricardo Nascimento, vulgo “Tio Chico”, morreu no local alvejado com três tiros.

Nos dois casos, os militares. após a coleta de informações, saíram em busca dos criminosos, porém, até a manhã desta segunda-feira (02), ninguém havia sido preso pelos crimes. Após elaborado o Boletim de Ocorrência (BO), os casos foram encaminhados diretamente à Delegacia de Homicídios do Acre.