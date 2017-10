Porcos-mutantes de uma granja assustam internautas

Os porcos têm proporções anômalas e grande massa muscular

Os animais possuem proporções anômalas e grande massa muscular e podem podem ter sido resultado de modificações genéticas, informa o RT.

Desde dezembro passado, uma granja no Camboja informou na sua página no Facebook sobre sua produção pecuária, informa o RT.

A fazenda chama-se Duroc Camboja e, considerando o tom das publicações, é fácil deduzir que o proprietário está orgulhoso de seus animais.

Recentemente algumas fotos dos porcos viralizaram, mas sua popularidade não se deveu aos encantos dos animais.

As imagens e vídeos dos suínos deixaram os usuários chocados porque mostram animais de um tamanho anormal e com uma massa muscular tão desproporcionada que praticamente os impede de se mover. Se isso não bastasse, os porcos possuem testículos de grandes dimensões.

Muitos internautas ficaram indignados, acusando o proprietário de utilizar esteroides e hormônios de crescimento para alcançar tais resultados. Também não se descarta que os porcos possam ser resultado de modificações genéticas.

O desejo de aumentar a massa muscular destes animais pode estar relacionada com o crescimento dos preços da carne de porco. A demanda cresceu rapidamente nos últimos anos, especialmente na China, que é o maior mercado mundial desta carne. Com informações do Sputnik News.