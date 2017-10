Polícia Militar recupera motocicleta roubada em abril deste ano

Policiais do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) recuperam na manhã desta segunda-feira, 2 de outubro, uma motocicleta que havia sido roubada em abril deste ano. O veículo estava em uma residência no ramal Pirapora, localizado no município de Porto Acre.

De acordo com os militares, eles realizavam patrulhamento quando o proprietário da motocicleta informou que teria recebido uma informação, dando conta onde sua motocicleta roubada estaria escondida. De pronto, a guarnição foi ao local. Os policiais localizaram o veículo e fizeram a consulta pela numeração do chassi, pois a placa estava adulterada. Na residência não havia ninguém. O caso foi encaminhado para delegacia de polícia civil, que deverá investigar e descobrir quem estaria utilizando a motocicleta.