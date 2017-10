O que se sabe sobre o tiroteio em Las Vegas?

Ataque matou 59 pessoas na noite de domingo

Um tiroteio atingiu na madrugada desta segunda-feira (2) centenas de pessoas em um festival musical em Las Vegas, nos Estados Unidos. O episódio é considerado o maior ataque com arma de fogo na história do país.

1) Como o ataque ocorreu? Um homem norte-americano, identificado como Stephen Paddock, de 64 anos, e originário de Mesquite, em Nevada, começou a atirar contra o público do festival musical “Route 91Harvest Festival” por volta das 22h locais de ontem. O atirador estava no 32ª andar do Mandalay Bay Casino, que fica na região do aeroporto de Las Vegas. O show, que reunia 22 mil pessoas, era a céu aberto e ocorria perto do cassino. Foram várias rajadas de tiros disparadas do alto do prédio. O público pensou de que se tratavm de fogos de artifícios, mas, depois, percebeu que eram disparos de armas de fogo.

2) Qual o balanço de vítimas? A polícia de Las Vegas informou, em um primeiro momento, que 20 pessoas haviam morrido e outras 100 ficaram feridas no ataque. Porém, o xerife Joe Lombardo atualizou o balanço para ao menos 59 mortos e 527 feridos, incluindo um agente da polícia. Os hospitais de Las Vegas estão lotados e as autoridades iniciaram uma campanha para doação de sangue aos feridos.

3) O que aconteceu com o atirador? A princípio, a polícia disse que matara o atirador no quarto do cassino, mas, depois, corrigiu a informação e confirmou que o homem se suicidara. Foram encontradas 17 armas no quarto do hotel e mais 18 em sua casa, além de agentes químicos para explosivos em seu carro. O agressor estava hospedado no cassino desde quinta-feira passada (28). O homem vivia em Las Vegas com uma mulher identificada como Marilou Danley, de 62 anos, que já está com a polícia para prestar depoimento.

4) É um atentado terrorista? As autoridades norte-americanas descartam neste momento de que seja um ato de terrorismo. A polícia acredita que tenha sido um ataque deliberado, cometido de maneira independente, nos moldes de um “lobo solitário”. Mas o grupo extremista Estado Islâmico (EI) divulgou, por meio de sua agência de notícias Amaq, que o agressor era um “soldado” seu, convertido ao Islã recentemente. Poucas horas depois, a milícia divulgou um comunicado oficial identificando Paddock como “Abu Abd Abdulbar al-Ameriki”.

Ainda não há confirmação disso e alguns especialistas cogitam que seja apenas uma estratégia do EI de ganhar visibilidade com atentados.

5) O atirador agiu sozinho? De acordo com as primeiras investigações, Stephen Paddock teria cometido o ataque sozinho.

6) O que é o “Route 91 Harvest Festival”? É um festival de música country que tinha começado em 29 de setembro e terminaria na noite de ontem. No momento do ataque, o cantor Jason Aldean estava no palco.

7) Onde fica o Mandalay Bay Casino? O hotel está localizado na Las Vegas Strip e tem 39 andares, sendo que os últimos 5 são usados pelo Hotel Four Seasons. O Mandalay Bay está conectado com os hotéis Excalibur e Luxor por meio de um pequeno monotrilho.

8) Qual a proporção desse ataque? O tiroteio em Las Vegas é considerado o maior ataque com arma de fogo na história dos EUA.

Até então, a maior tragédia tinha sido o massacre na boate gay “Pulse”, em Orlando, em junho de 2016, com 49 mortos. (ANSA)