No AC, bandidos armados assaltam funcionários e dono de restaurante e prejuízo chega a R$ 7 mil

Três homens renderam o proprietário e funcionários de um restaurante no bairro Aeroporto Velho no final da tarde deste domingo (1), em Cruzeiro do Sul. Os assaltantes chegaram de táxi e estavam armados. Os bandidos renderam o proprietário, familiares e os funcionários que estavam no local. Cerca de R $ 1,5 mil foram levados, além de três celulares e jóias das vítimas. O prejuízo ultrapassa R$ 7 mil.