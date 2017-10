Mulher tem ataque de fúria e usa tijolo para quebrar vidraças de policlínica em Rio Branco

A Polícia Militar foi acionada para conter uma mulher que teve um ataque de fúria enquanto aguardava atendimento para o marido na policlínica do Tucumã, em Rio Branco. De acordo com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), ela se irritou enquanto aguardava atendimento na unidade de saúde.

No local, pessoas informaram que ela tentava atendimento odontológico para o marido, quando armada de um tijolo começou a quebrar as vidraças da recepção. A direção do local não quis passar detalhes do prejuízo e nem contou o que ocorreu.