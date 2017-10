Mototaxista é chamado para uma corrida, mas ao chegar ao local é assalto

Segundo a vítima, está muito difícil trabalhar na Capital e que todo dia acontece algo com algum colegas de trabalho

Está virando uma contante assaltos contra mototaxistas em Rio Branco. Na noite de domingo (1), um cliente solicitou uma corrida na Vila Betel, na rua São José ao lado do Mercantil Nunes, quando o mototaxista chegou no local informado pela central, o suposto cliente aproximou-se juntamente com um comparsa, já com uma arma em punho e anunciaram o assalto. Levaram todo dinheiro da vítima, depois tomaram rumo ignorado.

Os bandidos não levaram a motocicleta nem documentos. Mas, segundo a vítima, está muito difícil trabalhar na Capital e que todo dia acontece algo com algum colegas de trabalho. Ele pede que as autoridades competentes tomem providências a respeito, pois o medo assola a classe.