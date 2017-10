Motocicleta furtada é recuperada no dia seguinte por militares do 2º Batalhão da PM

Um homem foi preso na tarde deste domingo, 1 de outubro, na rua Dra. Maria Tapajós, Cidade do Povo, por uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), pelo crime de receptação. A motocicleta conduzida por ele foi apreendida.

Os policiais faziam o policiamento de rotina quando perceberam a atitude suspeita de Israel Patrício de Oliveira, 31 anos, também conhecido como “Biscoito”. Ao avistar a viatura e notar a aproximação, o indivíduo abandonou a motocicleta que conduzia e saiu correndo, pulando cercas, mas foi acompanhado e detido pela guarnição.

Após consulta via Centro de Operações em Segurança Pública (CIOSP), constataram que a moto em questão havia sido furtada no dia anterior, nas proximidades do Mercado Central. Para a guarnição, Israel disse ter tomado o veículo emprestado de um amigo para comprar “pó”.

Israel Oliveira foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a motocicleta apreendida, uma Yamaha XTZ 125, placa NXT 7948, onde se deu sequência às medidas cabíveis.