Mais de 10 mortes são registradas entre sexta (29) e domingo (1º) no Acre

Dados são de ocorrências da tarde de sexta (29) à noite de domingo (1º) em Rio Branco e Capixaba. Teve morte ainda por afogamento, choque elétrico e enforcamento.

Onze mortes foram registradas entre a sexta-feira (29) e domingo (1º) na capital Rio Branco e interior do estado. Ao menos sete destas pessoas foram assassinadas de forma violenta, sendo que uma delas foi encontrada já em estado de decomposição. Outro cadáver foi localizado em um ramal do bairro Vila Acre. Houve ainda morte por afogamento, choque elétrico e enforcamento.

O corpo de Uilian Lucas da Silva foi achado no final da tarde de sexta no Ramal da Castanheira, bairro Vila Acre, em Rio Branco. Silva tinha ferimentos de arma de fogo no corpo e estava sem documentos de identificação. No Instituto Médico Legal (IML), a vítima foi identificada e liberada na manhã de sábado (30) aos familiares. Horas depois, Maria Gecineuda Nascimento foi encontrada morta no bairro Santa Cecília. A família dela acredita que o responsável pela morte seja o marido.

Na madrugada de sábado (30), o corpo de Raimunda Braz da Silva deu entrada no IML com sinais de enforcamento. Já no período da tarde, o soldado do Exército Jônatas da Silva Guimarães foi assassinado com ao menos cinco tiros no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na capital. A polícia disse que o soldado estava saindo do conjunto, quando dois homens chegaram e fizeram uma emboscada efetuando vários tiros.

Ainda no sábado, Gênesis de Oliveira Souza morreu durante uma tentativa de assalto a um comércio do bairro Santa Inês. A polícia informou que Souza estava com um menor e os dois apontaram a arma para um policial que estava dentro do estabelecimento. Para se proteger, o PM teria atirado contra a dupla. O menor atingido foi levado para o hospital.

O jovem Diermerson Lima morreu afogado, na tarde de sábado, no Projeto de Assentamento Moreno Maia, em Rio Branco. Os familiares informaram ao Corpo de Bombeiros que Lima era epiléptico e, possivelmente, tenha sofrido um ataque durante o banho. Já José Maria Barros Gomes morreu de um choque elétrico em Capixaba, interior do Acre.

Nas primeiras horas de domingo, o corpo do boliviano Francisco Rojas Lopez foi levado para o IML de Rio Branco com sinais de enforcamento. Em Capixaba, o cadáver do caseiro Welington Vieira de Medeiros foi achado após três dias de desaparecimento.

À noite, mais duas pessoas foram mortas de forma violenta na capital acreana. Gerson Magalhães da Silva estava vendo televisão quando dois homens invadiram a casa e atiraram. Silva morreu antes de receber ajuda médica. A família disse ao G1 nesta segunda que um menor foi levado para prestar esclarecimentos.

Na Baixada da Sobral, Ricardo Nascimento da Silva chegou em casa com um tiro na região do tórax e morreu minutos depois quando o Samu fazia o atendimento. A mulher dele contou à polícia que o marido foi deixado na porta de casa por uma pessoa desconhecida em uma motocicleta.