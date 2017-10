Mãe que agrediu coordenadora de escola no Acre ainda não foi encontrada pela polícia

A mãe de uma aluna, que agrediu a coordenadora pedagógica Greice Kelly, ainda não foi achada pela polícia e nem retornou à escola Lourival Sombra, em Rio Branco. O fato ocorreu na última terça-feira (26) na unidade de ensino e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

As imagens mostram o momento exato em que a mulher, identificada por Lay Viana de Freitas, de 32 anos, dá um soco na coordenadora pedagógica. Depois que cai no chão, a vítima recebe um chute no rosto.