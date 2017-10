Jovem que perdeu quatro dentes após ser agredida com garrafada ‘está abalada’, diz mãe

A agressão ocorreu na noite de sábado (30), quando a jovem e o irmão e tinham ido comprar um macarrão instantâneo na loja de conveniência do posto. Três homens tentaram agredir o irmão da garota, que ao tentar defendê-lo foi agredida com uma garrafa e perdeu quatro dentes devido à pancada.

“Lamento essa decisão de prender só um dos agressores. Minha filha está abalada com o que aconteceu. Todos estavam envolvidos na briga e deveriam ser presos. Fiquei revoltada com essa agressão. Acho que o proprietário do posto deveria ser responsabilizado por permitir o uso de bebidas em garrafas de vidro no estabelecimento. Minha filha foi comprar um macarrão instantâneo e acabou agredida”, reclama.