Inscrições para curso de Leitor e Transcritor têm início nesta segunda-feira (2); inscrições até (4) de outubro

Estão abertas a partir desta segunda-feira , 2 de outubro, as inscrições para o curso de Ledor e Transcritor que será ofertado pelo Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP/AC).

As vagas são destinadas a formação de professores do Atendimento Educacional Especial (AEE) e professores de sala comum da rede pública de ensino. Porém, interessados da comunidade também pode se inscrever. O curso tem a duração de 60 horas.

As inscrições podem ser feitas de 02 a 04 de outubro no próprio CAP. O órgão está localizado na Rua José Gomes de Freitas, 650, bairro 7º BEC (conhecido como Estação Experimental). O atendimento no período da manhã é das 8h às 11h e na parte da tarde das 14h às 17h.

As aulas iniciam dia 09 de outubro e vão até 03 de novembro. A formação é ofertada pela Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE), por meio do ensino especial.

No ato da inscrição é necessário apresentar RG, CPF, Certificado de conclusão de ensino superior ou ensino médio e declaração original da escola para as vagas destinadas aos professores. Todos os documentos devem ser originais e acompanhados de cópias.

Ledor e Transcritor

SOBRE O CURSO – O curso tem como objetivo fornecer subsídios técnicos para o desempenho da função de Ledor e Transcritor, a partir do desenvolvimento de atividades de leitura, escuta e gravação de áudio, considerando o ritmo, a pontuação, a tonalidade e a entoação de voz, como recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência que necessite de ajuda em concursos, vestibulares, entre outros.