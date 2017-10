Governo do Acre cumpre ameaça e corta gratificações dos aposentados da Saúde

O Governo do Acre cumpriu a ameaça e retirou o adicional de complexidade dos aposentados da Saúde. Os trabalhadores foram surpreendidos ao verificar o salário na conta referente ao mês de setembro. A gratificação aos técnicos, auxiliares e enfermeiros foi conquistada pelo Spate, o sindicato que representa a categoria, após intensa negociação com a articulação política e os gestores da Sesacre. A presidente do sindicato, Rosa Nogueira, amanheceu esta segunda-feira recebendo ligações dos profissionais que denunciam o corte em seus vencimentos. Foram afetados, sobretudo, os aposentados com nível médio, cujo valor da complexidade varia de R$ 198,00 a até 300,00. O corte da gratificação estava na lei enviada à Assembléia Legislativa para elevar o teto de concursados que seriam chamados para trabalhar. O Spate alertou para o que chamou de “pegadinha” (quando o governo convoca os aprovados da Sesacre e, nas entrelinhas, suprime direitos conquistados daqueles que trabalharam por mais de 35 anos e estão aposentados). Através de uma intervenção do sindicato, os deputados devolveram a lei para ser ajustada na Casa Civil. O governo contrariou a Aleac, desrespeitou o sindicato e retirou a complexidade do contra-cheque. O corte no salário dos aposentados havia sido anunciado pelo deputado Raimundinho da Saúde (Podemos), que nada fez para evitar que a ameaça se confirmasse.

A sindicalista Rosa Nogueira agendou reunião às pressas com o diretor-presidente do Acre Previdência, José de Anchieta. “O governo agiu com maldade. Não há outra explicação para sujeitar os aposentados a uma notícia tão desagradável e desonesta como esta”, disse a sindicalista. O sindicato sequer foi informado sobre a retirada da gratificação.