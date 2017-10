Em Rio Branco, dupla invade casa e mata homem que estava sentado no sofá

O autônomo Gerson Magalhães da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (1) após ter a casa invadida por dois homens. O crime ocorreu no Ramal do Canil, bairro Vila Acre, em Rio Branco. A vítima estava sentada no sofá quando foi surpreendida pelos criminosos. Silva morreu no local antes de ser socorrido.