Crianças são liberada após incêndio atingir escola em bairro de Rio Branco

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas na escola municipal Maria Olívia Sá De Mesquita, no conjunto Tucumã, em Rio Branco. Crianças de 3 a 7 anos tiveram que ser liberadas após o incêndio, que iniciou na sala de depósito de material didático da escola.

“Na hora que percebemos a fumaça, já fomos tirando as crianças de dentro da escola na maior urgência. Fomos abrindo as janelas, porque foi muita fumaça. As crianças estavam indo pro lanche na hora que percebemos o incêndio”, conta a coordenadora administrativa Maria José.