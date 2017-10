Corpo em decomposição é encontrado em área de mata no ramal do Alcoobrás

O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado na manhã desta segunda-feira (02), em uma área de mata localizada no Ramal da Alcoobrás, região do município de Capixada, interior do Acre.

O homem foi identificado como Wellington Vieira de Medeiros e segundo a polícia, ele foi encontrado por populares em estado avançado de decomposição e com partes do corpo decepadas a golpes de terçado.

Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) foi destacada a localidade e após a coleta de informações, removeu o cadáver para ser reconhecido pela família. O fato foi registrado na delegacia daquele município, mas, será investigada pela Delegacia de Homicídios na Capital.