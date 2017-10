Com nova frequência da Anatel, internet 4G deve chegar a 11 municípios no Acre em 2017

presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, anunciou durante um encontro no Acre nesta segunda-feira (2) que vai liberar uma nova frequência de telefonia celular que vai facilitar o acesso à internet. Com a frequência de 700 megahertz 11 municípios do Acre devem ter internet 4G, última tecnologia disponível, ainda este ano. No ano que vem, a expectativa é que mais cinco cidades tenham acesso à banda larga.