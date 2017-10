Com dieta e academia, mulher emagrece 15 kg para fazer testes físicos das polícias Civil e Militar no AC

Em quase um ano, Gilmara reduziu medidas e eliminou 15 quilos. No início da dieta ela pesava 79 kg e hoje está com 64 kg.

Gilmara fez o teste de aptidão física no último dia 28 de setembro e conseguiu cumprir todas as provas. O mesmo ocorreu em junho deste ano durante o TAF da PM. Porém, para alcançar o objetivo, a jovem largou doces, frituras, massas, refrigerantes, embutidos e sanduíches.

“Não tem muito segredo. Cortei o que me fazia mal e comecei a comer nos horários corretos, com porções menores, mas várias vezes ao dia. Senti a diferença positiva na minha pele e cabelos. Senti diferença até mesmo na questão hormonal. Passei a ficar mais disposta e isso me fez ter mais vontade de seguir em frente”, conta.

Com o anúncio dos concursos, Gilmara decidiu intensificar ainda mais a rotina de exercícios investindo na musculação, corrida e no Treino Intervalado de Alta Intensidade, conhecido como HIIT.

Nos primeiros meses ia todos os dias à academia, mas depois reduziu para quatro dias na semana.

Mais disposta e com 15 quilos a menos, não teve dificuldades para fazer o teste físico da PM. No entanto, uma semana antes do TAF da Polícia Civil acabou machucando o joelho. Mesmo assim, decidiu fazer e conseguiu concluir a prova.

“Faço o HIIT principalmente na esteira e também no elíptico, pois ajuda na parte da aeróbica. Graças a Deus deu tudo certo, não fiz tão bem devido ao joelho machucado, mas criei coragem e meti a cara. Eu atribuo isso a perda de peso. Se eu não tivesse emagrecido, não teria conseguido fazer nenhum deles e tudo isso foi em um prazo de tempo curto”, ressalta.

A funcionária pública conta que ainda pretende eliminar no mínimo mais três quilos e fechar o peso em 60 quilos. Ela lembra que tinha problemas de saúde como colesterol alto devido estar acima do peso.