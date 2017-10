Com crise, prefeito de Acrelândia suspende diárias, passagens e ajuda de custo a servidores

Alegando crise, o prefeito de Acrelândia, Ederaldo Caetano de Sousa, decidiu suspender a concessão de diárias, passagens e ajuda de custo a todos os servidores públicos do município. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (2) e entra em vigor a partir da data de publicação.

No documento, o prefeito diz que levou em consideração a crise econômica e financeira que atinge todos os entes e têm reflexos institucionais com as constantes reduções de repasses. Além disso, também considerou a necessidade de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal e garantir o equilíbrio da receita e despesas do município.