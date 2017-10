Com abastecimento de três em três dias, prefeitura toma medidas para evitar desperdício de água no Bujari

Cidade passa por uma das piores crises hídricas já registradas. Esforços estão sendo feitos para que não falte água nos prédios públicos.

A prefeito do município de Bujari, Romualdo Araújo, informou, durante entrevista ao Jornal do Acre 1º edição, que tem tomado algumas medidas para evitar desperdício de água na cidade.

Ele diz que tem incentivado moradores a usarem de forma consciente a água, que está sendo levada ao município através de carros-pipa.

O plano do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa) é abastecer oito caminhões-pipa, na Estação de Tratamento de Água de Rio Branco (ETA 2), com capacidade de 20 mil litros cada um, e levar água por 22 km até a cidade do interior. A medida vai durar por 15 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

A cidade passa por momento crítico desde o mês de setembro por conta da seca que assola a região. “A gente não conseguiu solucionar o problema completamente, mas mantemos o abastecimento de três em três dias. As pessoas estão entendendo que é uma questão da natureza e que a gente está correndo atrás”, destaca Araújo.

Em relação às instituições públicas, escolas, creches, postos de saúde e os próprios prédios da prefeitura, o abastecimento de água também tem sido mantido. De acordo com o prefeito, um dos principais objetivos é fazer com que todos os órgãos públicos tenham água e que as escolas não fiquem sem aulas ou postos de saúde sem atendimento.

“Graças a Deus estão sendo abastecidos de dois em dois dias, de três em três dias. E quando está próximo de faltar, a gente já aciona e somos logo atendidos”, diz.

Araújo conta que o principal trabalho da prefeitura também tem sido orientar a população, recomendando para que não haja o desperdício de água. Conforme o prefeito, uma equipe tem passado nas casas conversando com as pessoas.

Além disso, ele diz que moradores da zona rural dispõem de dois rios, considerados grandes no município, o Andirá e o do Antimary, que ajudam a suprir as necessidades.