Uma caminhonete capotou, no início da tarde desta segunda-feira (2), após perder o controle ao bater em um buraco na BR-317. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e o motorista seguia para Rio Branco para prestar serviços à Eletrobras Distribuição Acre (Eletrobras-AC).

A guarnição esteve no local, mas a vítima conseguiu sair ilesa e recusou atendimento. O motorista permaneceu no local até a chegada do guincho que removeu o veículo. Segundo os bombeiros, o homem é funcionários de uma empresta que presta serviços à Eletrobras Acre e fazia a viagem a trabalho.