Câmeras flagram bandidos roubando casa localizada no Centro de Rio Branco

Dois vídeos amadores mostram uma casa que está à venda, na Rua Pernambuco, em Rio Branco, sendo roubada em plena luz do dia por dois homens. Além de um motorista que passava pelo local e flagrou o exato momento me que criminosos saíam da casa, uma câmera de segurança da casa vizinha também flagrou o momento do roubo.

Nas redes sociais, populares pedem que quaisquer informações sobre os bandidos sejam repassadas imediatamente à polícia. A dupla teria arrombado um dos cadeados das casa para entrar pela frente. Depois, arrombaram uma das portas da residência e retiraram objetos, incluindo o ar-condicionado de um dos quartos.

No sábado, câmeras de segurança também flagraram a ação de um bandido que, pilotando uma motocicleta, assaltou e roubou o celular de uma adolescente que chegava em casa na rua Epitácio Pessoal, no bairro Isaura Parente, nos fundos da TV Gazeta. Informações sobre os suspeitos podem ser dados pelo 190, de forma anônima.