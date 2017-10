Aprovados no processo seletivo da SECT são convocados para entrega de documentos e assinatura de contrato

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 2 de outubro, a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato dos aprovados no processo seletivo da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT.

Para a assinatura do contrato, o candidato deve comparecer até o dia 13 de outubro de 2017. Para mais informações, os convocados podem obter informações junto a SECT, por meio do telefone (68) 3215-2555 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215- 4031 ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]