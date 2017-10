UFPA reserva 10% de vagas a candidatos que estudaram em escolas públicas do AC e mais 6 estados

Universidade anuncia novidades em processo seletivo 2018

Estudou em escola pública do Acre e pensa em fazer a faculdade fora? A Universidade Federal do Pará, que abre as inscrições nesta segunda-feira (3) para vagas em 2018, tem uma ação afirmativa só para quem estudou no Acre e outros 6 estados componentes da Região Norte.

De acordo com os editais, que foram divulgados nesta sexta-feira (29), candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins tem direito a 10% das vagas ofertadas.

As inscrições seguem até 30 de outubro pelo site do Centro de Processos Seletivos (Ceps). O processo apresenta novidades. Para maiores informações, clique aqui.