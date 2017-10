TRAGÉDIA: Duas mulheres morrem em acidente de trânsito na capital

O trágico acidente que ceifou a vida de duas jovens aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste domingo (01) na Avenida Alexandre Guimarães com Rua Daniela, bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho.

Conforme informações obtidas no local, as vítimas transitavam em uma motocicleta Honda Biz (placa OHQ – 6025) pela Rua Daniela, quando teriam invadido a preferencial e acabaram atingidas por um carro modelo Gol, que seguia na Av. Alexandre Guimarães, sentido bairro. Com a violência do impacto, as jovens foram lançadas à vários metros, tiveram múltiplas fraturas e morreram instantaneamente. Testemunhas disseram que elas haviam acabado de sair de uma festa nas proximidades. A Companhia de Trânsito e a Perícia Técnica foram acionadas juntamente com o rabecão. O motorista do carro foi submetido ao teste de etilômetro e o resultado deu negativo.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, os corpos foram removidos ao IML. A condutora da moto foi identificada como Pâmela Janaína Moreno da Silva , de 28 anos e a passageira Ketlyn Moreno, de idade não divulgada. Segundo ainda com informações, as vítimas eram tia e sobrinha e após o acidente tiveram pertences roubados por suspeitos ainda não identificados..