Presidente da Academia Juvenil Acreana de Letras lança coletânea de poesias e sonetos

O lançamento do livro contou com a presença de autoridades, escritores, poetas e população em geral. A noite foi marcada por algumas apresentações, citações de poemas do livro, inclusive com músicas e homenagens por outros escritores.

Viana, que tem 16 anos, conta que Ditirambo é uma obra com estilo clássico contemporâneo de escrita, com poesias metrificadas, próprias dos gêneros parnasianos das gerações românticas do século XX, mas que representam o século XXI com textos e temas que possuem uma mesclagem entre o clássico e o contemporâneo.

O autor fala que a inspiração vem do cotidiano, do que é capaz de encontrar além do comum dentro das pessoas, nas formas de agir e nos resultados que essas ações trazem para a sociedade.

“Foi um evento belíssimo. Ditirambo expressa sentimentos, mas mais do que tudo, as poesias levam a refletir. É um livro de reflexão e de autoconhecimento. Os poemas têm um senso crítico muito forte, levam as pessoas a refletirem sobre a vida, sociedade e as coisas do mundo. Então, o livro, de certa forma, vai ajudar as pessoas a se conhecerem e se enxergarem. É o que pretendo, além, claro, de disponibilizar o meu trabalho à população”, diz o escritor.

Sobre o Autor

Além de cursar o terceiro ano do ensino médio na Escola José Rodrigues Leite, o escritor Jackson Viana de Paula dos Santos trabalha com a cultura literária, incentivando jovens escritores.

O autor, nascido em Rio Branco no dia 12 de Dezembro de 2000, é filho de Luzineide Viana de Paula e Joaquim Rosas dos Santos. Aos 13 anos, publicou os livros “Onde mora a felicidade?” e “Aprendendo a viver”

Aos 14, idealizou e fundou, em abril de 2015, a Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), da qual é presidente.