Polícia Militar apreende arma de fogo de fabricação caseira no bairro Defesa Civil

Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar prenderam na manhã deste domingo, 1 de outubro, Gustavo da Silva Costa, 21 anos, com uma arma de fogo de fabricação artesanal. O fato aconteceu na rua Eupídio Moreira, bairro Defesa Civil.

Segundo os militares, a guarnição realizava patrulhamento de rotina, quando populares informaram as características de um indivíduo que estaria em via pública com uma arma de fogo.

Ao abordar Gustavo da Silva, os policiais apreenderam uma arma de fogo aparentemente de calibre 32, sem munição. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla).